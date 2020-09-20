В воскресенье, 20 сентября, на конференции Киевской городской организации партии "Слуга народа" было принято решение, что жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения возглавит список партии на выборах в Киевсовет.

Как сообщают корреспонденты "Страны", презентованный список "Слуги народа" на выборах в Киеве выглядит следующим образом:

Евгения Кулеба

Михаил Присяжнюк

Анна Маляр

Георгий Зантарая

Владислав Трубицин

Юрий Федоренко

Виталий Селик

Андрей Витренко

Елена Говорова

Ксения Семёнова

Алексей Киселев

Игорь Брагин

Николай Тищенко

Сама конференция проходит во внутреннем дворе красного корпуса университета Шевченко. На нем присутствует достаточно большое количество сотрудников УДО и служебных собак. Чуть позже на съезд приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Евгения Кулеба - основатель и руководитель общественной организации "Город-сад", которая занимается урбанистикой.

Наиболее известными ее проектами является сквер Небесной Сотни на ул. Михайловской в Киеве, а также парк "Шелковичный" в Славянске Донецкой области.

На съезде киевской ячейки "Слуги народа" выступил Владимир Зеленский. Фото: Страна

Напомним, в пятницу, 18 сентября, киевская городская организация партии "УДАР" выдвинула официально своего лидера, действующего мэра Киева Виталия Кличко кандидатом на должность столичного градоначальника.

Также "Страна" писала о том, по какому сценарию пройдут выборы в Киеве.