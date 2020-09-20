Список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет возглавила жена министра иностранных дел
В воскресенье, 20 сентября, на конференции Киевской городской организации партии "Слуга народа" было принято решение, что жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения возглавит список партии на выборах в Киевсовет.
Как сообщают корреспонденты "Страны", презентованный список "Слуги народа" на выборах в Киеве выглядит следующим образом:
- Евгения Кулеба
- Михаил Присяжнюк
- Анна Маляр
- Георгий Зантарая
- Владислав Трубицин
- Юрий Федоренко
- Виталий Селик
- Андрей Витренко
- Елена Говорова
- Ксения Семёнова
- Алексей Киселев
- Игорь Брагин
- Николай Тищенко
Сама конференция проходит во внутреннем дворе красного корпуса университета Шевченко. На нем присутствует достаточно большое количество сотрудников УДО и служебных собак. Чуть позже на съезд приехал президент Украины Владимир Зеленский.
Евгения Кулеба - основатель и руководитель общественной организации "Город-сад", которая занимается урбанистикой.
Наиболее известными ее проектами является сквер Небесной Сотни на ул. Михайловской в Киеве, а также парк "Шелковичный" в Славянске Донецкой области.
На съезде киевской ячейки "Слуги народа" выступил Владимир Зеленский. Фото: Страна
Напомним, в пятницу, 18 сентября, киевская городская организация партии "УДАР" выдвинула официально своего лидера, действующего мэра Киева Виталия Кличко кандидатом на должность столичного градоначальника.
Также "Страна" писала о том, по какому сценарию пройдут выборы в Киеве.