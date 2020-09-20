Список "Слуг народа" в Киевсовет возглавит жена главы МИД Дмитрия Кулебы Евгения. Фото: facebook.com/znenya.kuleba

В воскресенье, 20 сентября, на конференции Киевской городской организации партии "Слуга народа" было принято решение, что жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения возглавит список партии на выборах в Киевсовет.

Как сообщают корреспонденты "Страны", презентованный список "Слуги народа" на выборах в Киеве выглядит следующим образом:

  • Евгения Кулеба
  • Михаил Присяжнюк
  • Анна Маляр
  • Георгий Зантарая
  • Владислав Трубицин
  • Юрий Федоренко
  • Виталий Селик
  • Андрей Витренко
  • Елена Говорова
  • Ксения Семёнова
  • Алексей Киселев
  • Игорь Брагин
  • Николай Тищенко

Сама конференция проходит во внутреннем дворе красного корпуса университета Шевченко. На нем присутствует достаточно большое количество сотрудников УДО и служебных собак. Чуть позже на съезд приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Евгения Кулеба - основатель и руководитель общественной организации "Город-сад", которая занимается урбанистикой.

Наиболее известными ее проектами является сквер Небесной Сотни на ул. Михайловской в Киеве, а также парк "Шелковичный" в Славянске Донецкой области.

На съезде киевской ячейки "Слуги народа" выступил Владимир Зеленский. Фото: Страна

На съезде киевской ячейки "Слуги народа" выступил Владимир Зеленский. Фото: Страна

Напомним, в пятницу, 18 сентября, киевская городская организация партии "УДАР" выдвинула официально своего лидера, действующего мэра Киева Виталия Кличко кандидатом на должность столичного градоначальника.

Также "Страна" писала о том, по какому сценарию пройдут выборы в Киеве.

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