Сегодня в столице Беларуси пройдет новый воскресный майдан - "Марш справедливости".

На этот раз организаторы призывают выйти в центр Минска с портретами правоохранителей, которые избивали антилукашенковцев.

Это последний тренд у белорусской оппозиции: она в последнее время активно сливает в Сеть личные данные работников милиции. Копируя тактику украинского скандального сайта "Миротворец".

В этом смысле шаг этот очень показателен. Вызовет он явно и ответную ненависть правоохранителей. Беломайдан таким образом жжет все мосты с рядовыми силовиками. И теряет моральное право призывать милицию быть с народом.

Все это может привести к еще более жестоким расправам над оппозицией. И не исключено, что на такой сценарий и провоцируют (клич выходить с портретами бросил телеграм-канал "Nexta", который и ранее подстрекал избивать силовиков).

Второй важный момент сегодняшнего марша - это продолжение уголовных дел против лидеров оппозиции и массовые задержания на протяжении уходящей недели.

Вызовет ли это эскалацию протестов, которые явно перестали развиваться - следит "Страна". Материал обновляется.

Протесты в Беларуси 20 сентября. Прямой эфир

14:31 На метро Немига уже начались задержания.

14:21 Закрыли уже шесть станций метро в центре Минска.

14:12 Телеграм-канал администрации Лукашенко пишет, что утром президент был на учениях с Россией, которые проходят в Беларуси. И намекает, что он встретит протестующих у Дворца независимости, куда они собираются сегодня.

14:04 У Верховного суда республики - бронетехника.

14:00 Площадь Независимости уже взяли в оцепление силовики.