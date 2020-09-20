Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф раскритиковал решение США в обход механизмов ООН возобновить санкции против его страны, назвав это "пропагандистским трюком" в преддверии выборов.

Об этом сообщает DW.

"Решение США о запуске механизма автоматического восстановления санкций не поддерживается Советом Безопасности ООН, поскольку США уже не являются частью исторического соглашения по атомной программе Тегерана от 2015 года и потому не имеют никаких правовых рычагов", - сказал он.

Уточним, что механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН о ратификации международной атомной сделки с Ираном от 2015 года. Согласно документу, за невыполнение условий соглашения, любой из его участников вправе затребовать восстановление штрафных мер.

Также "Страна" рассказывала, что в январе этого года американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп свяжется с лидерами стран Евросоюза, которые участвуют в соглашении по иранской ядерной программе (СВПД), чтобы попросить их прекратить соблюдать эту сделку.

При этом на днях президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Совету Безопасности ООН созвать онлайн-саммит, посвященный ядерной программе Ирана. В ООН эту инициативу поддержали.