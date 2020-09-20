Граждане Великобритании, нарушающие самоизоляцию несмотря на положительный тест на Covid-19, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 364 тысячи гривен по курсу - Ред.). Новая мера борьбы с нарушением карантина будет действовать с 28 сентября.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, информирует Bloomberg.

Так, согласно действующим правилам коронавирусного карантина в королевстве, человек обязан уходить на самоизоляцию, если тест на Covid-19 подтвердил у него наличие болезни. С 28 сентября правительство Бориса Джонсона вводит 10-тысячный штраф для нарушителей этой нормы.

При этом, если самовольный выход из самоизоляции будет зафиксирован единожды, правоохранители могут оштрафовать гражданина на 1000 фунтов стерлингов (36 000 грн). 10 тысяч фунтов придется отдать людям, которые нарушают правила повторно.

Примечательно, что ранее нарушение самоизоляции в Британии ни как не наказывалось.

По данным независимого портала статистики Worldometers, в Великобритании подтверждено 390 358 случаев Covid-19, из них 41 759 закончились летально.

Напомним, вчера, 19 сентября, британский премьер Борис Джонсон объявил о начале второй волны коронавируса в стране.

Ранее мы писали, что в Великобритании власти ввели штраф от 100 тысяч фунтов стерлингов для тех, кто собирается в общественных местах компаниями больше шести человек.