Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, что считает президента России Владимира Путина мудрым руководителем, а отношения между странами видит дружескими.

Об этом она рассказала во время интервью "РБК".

"Вы понимаете, все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться", - сказала она.

При этом Тихановская рассказала, что не знает, почему у нее до сих пор не было официальных контактов с представителями Москвы.

"Но, конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов. И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ. Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем", - рассказала она.

Однако, несмотря на это, утверждает Тихановская, ругаться Беларусь ни с кем не намерена.

"Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни любых других стран", - уточнила она.

Ранее "Страна" писала о том, что Тихановская завела официальную страницу в Instagram, где назвалась "президентом Светой".

Также мы сообщали, что Тихановская гарантирует личную безопасность Бацьки и "даже больше" в случае его отставки.