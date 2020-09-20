За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердился у 343 человек, среди них 29 детей и 8 медиков. Мэр Виталий Кличко обратил внимание жителей столицы, что карантин в столице может быть ужесточен, если горожане не будут придерживаться ограничительных мер.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, городской голова написал в своем телеграм-канале.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки на 343 человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди новых пациентов:

181 женщина (от 19 до 82 лет);

133 мужчины (от 19 до 84 лет);

17 девочек (от 2 до 17 лет);

12 мальчиков (от 25 дней до 16 лет).

Также мэр Киева рассказал, что коронавирусная болезнь подтвердилась у еще 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. 4 больных умерли, таким образом общее число летальных случаев Covid-19 в столице выросло до 316. Выздоровел за минувшие сутки 31 человек, всего коронавирусную болезнь преодолели 5859 горожан.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 58, в Деснянском - 57 и в Оболонском районе - 52 случая.

"Предотвратить попадание Киева в "красную зону" и возвращению к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей! Берегите себя!" - резюмировал Кличко.

Стоит отметить, что вчера мэр столицы рассказал о 400 новых случаях коронавируса, однако тогда он не упомянул возможность ужесточения карантина в Киеве.

Ранее мы писали, что в Харьковской области за прошедшие сутки выявили 424 больных Covid-19. Этот регион и Киев заняли лидирующие позиции в антирейтинге по приросту случаев коронавируса. На данный момент Харьков и украинская столица находятся в "оранжевой" зоне карантина.