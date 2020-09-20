В воскресенье, 20 сентября, к центру Минска, где запланированы новые акции протеста, начали стягивать силовиков и спецтехнику.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, колонна спецтехники в сопровождении ГАИ выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД. К резиденции Лукашенко уже подогнали бронетехнику и бойцов.

"Подходы к площади Независимости в настоящий момент закрыты металлическими ограждениями, на площади находятся сотрудники милиции, а также бойцы ОМОНа со щитами и дубинками. Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что акция протеста под названием "Марш справедливости" запланирован на 14:00 в центральной части проспекта Независимости.

В центр Минска стягивают спецтехнику и силовиков. Фото: Telegram/РИА Новости

До этого мы рассказывали о том, что в сети появился план сегодняшнего Беломайдана в Минске.

Напомним, Telegram-канал Nexta опубликовал данные 1000 сотрудников МВД Беларуси. Авторы канала заявили, что данные из базы имеются у них благодаря "кибер-партизанам". Неделю назад админы предупреждали, что "если каратели не остановятся", то их личные данные утекут в сеть.