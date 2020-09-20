Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе готов выдвинуть кандидатуру на пост судьи Верховного Суда, которая придет на замену умершей 18 сентября Рут Бейдер Гинзбург. По словам американского лидера, вакантное место может занять женщина.

Об этом президент США заявил 19 сентября в ходе митинга в Фейетвилле, Северная Каролина, сообщает CNN.

"На следующей неделе я буду выдвигать кандидата. Это будет женщина", - сказал Трамп.

Потенциальными кандидатами на пост судьи Верховного Суда США считаются Эми Кони Барретт и Барбара Лагоа, которые, по заявлению телеканала, придерживаются консервативных взглядов. В общем списке присутствует 45 кандидатов, но Трамп заявляет, что основные кандидаты уже определены.

Напомним, вчера стало известно о смерти судьи Верховного Суда Рут Бадер Гинзбург, которая была известна как борец за права женщин. Причиной стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

Стоит отметить, что известие о смерти судьи пришло незадолго до президентских выборов в США. За почти два месяца до дня голосования рейтинг одобрения Трампа вырос до 53%. В зависимости от решения президента США относительно кандидатуры на пост судьи Верховного Суда этот показатель может измениться.