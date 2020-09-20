Руководство правящей польской партии "Право и справедливость" намерены после выходных рассмотреть вопрос о досрочных выборах в стране.

Об этом сообщает Onet.pl.

Так, причиной такого решения называют голосование за законопроект о правах животных, который якобы лоббировал сам лидер партии Ярослав Качинский.

За проект закона отказались голосовать младшие партнеры "Право и справедливость": партии "Солидарная Польша" и "Вместе". Помимо этого, из рядов объединения были исключены 15 депутатов, которые отказались поддержать законопроект.

Председатель исполкома партии Кшиштоф Соболевский рассказал, что в партии уже давно не могут одобрить новое коалиционное соглашение, а законопроект о правах животных стал "последней каплей".

Соболевский также утверждает, что в правящий партии готовы к выбору правительства меньшинства и досрочным выборам. Саму вероятность принятия такого решения он оценивает в 50%.

"Окончательное решение примет руководство партии, которое будет заседать после выходных", - сказал он.

Напомним, на президентских выборах в Польше, которые состоялись в июле этого года, уверенную победу одержал 48-летний Анджей Дуда.