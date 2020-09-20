Китайская компания ByteDance намерена получить от американских компаний Walmart и Oracle 12 миллиардов долларов за покупку 12,5% и 7,5% акций социальной сети TikTok.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участника переговоров, который пожелал остаться не названным.

Так, окончательная оценка сделки пока не разглашается, поскольку стороны все время меняют условия сделки. Кроме того, Пекин еще не дал официальное согласие на заключение договора, хотя, как говорят регуляторы, это лишь вопрос времени.

Также стало известно, что ByteDance намерены добиться оценки стоимости TikTok в 60 миллиардов долларов.

Напомним, 7 августа президент США Дональд Трамп подписал указ против китайского сервиса TikTok, которым владеет компания ByteDance. Он призван "ликвидировать угрозу национальной безопасности, которая исходит от китайского приложения для соцсетей".

Также "Страна" рассказывала, что сегодня президент США Дональд Трамп одобрил покупку социальной сети TikTok американскими компаниями Oracle и Walmart.