В Крыму резко обострились проблемы с водой - через несколько дней местные власти снизят ее поставки на южный берег полуострова. А степная часть Крыма уже месяц находится в состоянии, близком к гуманитарной катастрофе.

После аннексии в 2014 году, Киев перекрыл северокрымский канал, который доставлял 85% воды в Крым. С тех пор каждый раз, когда устанавливается бездождевая погода, полуостров начинает лихорадить: пересыхают водохранилища и питающие их реки.

Это создает огромные проблемы для местного населения: горожане получают воду по графику, а фермерам не хватает ее для поливов.

Однако сентябрь 2020 года стал для Крыма настоящим испытанием. Разбирались, как местные власти будут бороться с новым витком проблем - и поможет ли решить их Украина.

Что происходит с водой в Крыму

Еще в начале сентября синоптики предсказывали Крыму очень засушливый период. Если обычно на полуострове в первый месяц осени выпадает в среднем 42 миллиметра осадков, то на этот раз прогноз ухудшили вчетверо - до 10 мм.

К сентябрьской засухе крымчане подошли с плохой историей августа. В конце лета пересохло четыре реки, которые питали местные водохранилища: Альма, Черная, Бельбек и Тонас.

В итоге к началу осени суммарный запас воды в хранилищах составил 63 миллиона кубометров. Для сравнения - в начале прошлогоднего сентября было 143 миллиона кубов. Более чем двойная разница со знаком "минус".

К середине месяца водохранилища обмелели. В Сети появилось фото Симферопольского хранилища, которое превратилось в степь. А саму столицу Крыма на днях перевели частично на водоснабжение из скважин - в дополнение к тому, что город, а также прилегающие районы с конца августа получали воду по графикам (час утром, два часа вечером).

Чтобы обеспечить Симферополь водой, привлекают военных - трубопроводные войска перекрывали реку Биюк-Карасу и перенаправляли ее на нужды столицы полуострова. Правда, питавшиеся от нее фермерские хозяйства остались без воды.

С фермерами и частными домохозяйствами вообще проблема: колодцы им запрещено копать без лицензии, а за незаконные скважины штрафуют. Обычных жителей - на 3-5 тысяч рублей, но если речь о предприятиях, то штрафы доходят до миллиона рублей. Незаконных колодцев нашли уже более 50 за последнее время.

После степного Крыма, который наиболее страдает от засухи, проблемы с водой докатились и до южного берега, который обычно держится благодаря более влажному климату.

В Алуште, Партените и Малом Маяке с 23 сентября снизят давление при подаче воды в ночное время - это даст существенную экономию. Также ночью введут на запрет работы предприятий, связанных с расходом воды: автомоек, саун и так далее.

"В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки. Это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года", - предполагает мэр Алушты Галина Огнева.

Надежды на осадки мало - их ждут на полуострове не раньше декабря. Но есть планы, как выходить из ситуации.

Что планируют делать

Самолет-тучегонитель. Правительство Крыма 10 сентября заключило договор с Росгидрометцентром, который прислал на полуостров самолет Ан-26Б "Циклон".

Это летающая химлаборатория, которая отстреливает в облака пиропатроны с йодистым серебром. Что вызывает кристаллизацию облаков, и через час идет дождь.

Проблема только в том, что нужны облака. И как только они появятся над районом Симферополя, оттуда взлетит "Циклон" и проведет "расстрел".

Цена одного кубометра воды, полученной после искусственного дождя - около 8 рублей. Стоимость питьевой воды для жителей, например, Симферополя - 31 рубль за кубометр с НДС.

Переброска рек. Воду хотят перенести из реки Коккозки на юге Крыма в Чернореченское водохранилище, находящееся там же. О проекте уже доложили Путину, он является базовым для обеспечения водой ЮБК и прежде всего - Севастополя. Стоимость сооружений - 3,5 миллиарда рублей.

В этой горной реке есть избыточные паводковые воды, которые уходят в море. Их планируют с помощью специального ковша вычерпывать и перегонять на водохранилище.

Однако у этого проекта в Крыму есть и оппоненты. Некоторые эксперты и представители власти говорят, что во время половодья нет проблем и с водохранилищем. Во-вторых, паводок сложно предсказать. И в-третьих, паводок полезен для реки, поскольку прочищает ее русло и намывает песок на черноморские пляжи.

То есть от перевода вод может пострадать и река, и пляжи ЮБК. Однако на проекте настаивает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Подземные воды. Еще 9 сентября Совмин Крыма создал рабочую группу по изучению использования подземных вод. Там с наполнением проблем нет: прогнозная мощность этого источника - более миллиона кубометров в сутки при рациональном использовании. Сейчас ведется геологоразведка для бурения скважин.

Но есть проблемы с качеством этой воды. То есть нужны будут дополнительные усилия по очистке.

Со скважинами уже работают очень плотно. Энергетики Крыма на днях подключили четыре новых объекта, которые добывают воду из-под земли. Для них строили отдельные линии электропередач и подстанции. Полностью эти работы завершатся 25 сентября.

Также в Крыму предлагают разрабатывать залежи воды, образовавшиеся в результате потерь при эксплуатации Северо-Крымского канала. Того, который перекрыла шесть лет назад Украина. Потери канала составляли до 50% воды, но на поиски этих "месторождений" уйдет несколько месяцев.

Еще один способ, который пока не вышел за пределы предложений ученых - добывать пресную воду в тектонических разломах, через которые огромные объемы влаги сбрасываются в Черное море. Экспериментальные скважины уже пробурены, они, по утверждениям, "фонтанируют до сих пор".

Опреснение. Корпорация "Ростех" запускает в производство новую установку для опреснения воды МО-140-М, которая на 25% дешевле аналогов и может работать с очень соленой водой. Она предназначена для южных регионов РФ. Планируют ее использовать и в аннексированном Крыму.

Машина способна опреснять воду с концентрацией соли до 59 граммов на литр, тогда как вода на поверхности Черного моря имеет соленость 18 граммов на литр. Установка также устраняет примеси, бактерии, вирусы, запах, привкус и мутность воды.

Правда, когда воду начнут опреснять в промышленных масштабах для Крыма - неизвестно. Но путь это наиболее перспективный. Таким образом решает для себя проблему воды, например, Израиль, где работают мощные предприятия по опреснению. Или Турция с Египтом, которые благодаря опреснению смогли развить туристическую отрасль.

Также за счет этого выживают Саудовская Аравия, Кувейт и другие "пустынные" государства.

В России ученые считают, что кубометр опресненной воды вполне может обходиться по той же цене, что сегодня устанавливают водоканалы. Но это в лишь в том случае, если будет построено большое производство. Пока же власти Крыма говорят, что пилотные проекты будут давать воду по 80 рублей за кубометр - то есть почти втрое дороже.

Такова была расчетная стоимость воды на опреснительном заводе в Судаке, который собираются открыть российские власти еще с весны. Очевидно, что если критические потребности населения это еще поможет закрыть, то для мелиорации точно не подойдет - дешевле точно возить воду с материка.

"Воду не дадим". Позиция Украины

В сентябре, когда стало понятно, что Крыму грозит ухудшение ситуации с водой, МИД России сделал заявление. Отказ Украины дать на полуостров воду россияне сравнили с пытками и бесчеловечным обращением.

Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что "намеренное ведение Киевом водной блокады Крыма" может быть квалифицировано как "нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств".

Она вспомнила о Международном пакте о гражданских и политических правах, статье 6 (право на жизнь), Конвенции против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания. А также Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Конвенцию о правах ребенка.

Украинский МИД на это ответил традиционно - ответственность за решение гумманитарных и социальных вопросов на "оккупированной территории" несет "страна-оккупант".

"Водоснабжение в Крым с континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова", - заявили в Киеве.

Интересно, что при этом те же "республики" Донбасса Украина водой снабжает - и даже выставляет им счета за обслуживание. И ОРДЛО, и Крым имеют по украинскому законодательству одинаковый статус временно оккупированных территорий.

Отказ поставлять воду в Крым был догмой еще при президенте Порошенко. Однако при Зеленском послышались робкие заявления, что можно бы из гуманитарных соображений (но при этом за деньги) дать воду крымчанам.

Эти заявления озвучивали разные члены Зе-команды, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля. Однако их каждый раз начинали подвергать серьезной обструкции, и власть немедленно сдавала назад.

Позднее это стало классической схемой работы людей Зеленского: сделать какое-либо заявление о послаблении Крыму или Донбассу, выслушать потоки "патриотической" критики и отказаться от своих планов.