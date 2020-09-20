На оппозиционном женском марше в Минске, который прошел 19 сентября, правоохранители задержали почти 400 человек.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, информирует негосударственная правозащитная организация "Весна".

Так, в обновляемом списке задержанных на женском марше указаны имена 390 человек. Большинство из них по состоянию на сегодня уже выпустили из РУВД после снятия отпечатков пальцев.

В то же время известно об отправке 18 активистов в минский изолятор на улице Окрестина. Ранее оппозиционные активисты неоднократно говорили об избиениях и других издевательствах со стороны правоохранителей в этом учреждении.

Также мы писали о том, что во время вчерашней акции в Минске силовики задержали десятки женщин, среди которых оказалась и 73-летняя активистка Нина Багинская.

Напомним, что женский марш прошел в Минске не впервые. Так, на подобном мероприятии в субботу, 12 сентября, силовики задержали не менее 37 человек.