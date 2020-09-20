В воскресенье, 20 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения концентрирует войска на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Это свидетельствует о том, что они готовятся к новой войне.

Об этом он рассказал во время интервью азербайджанским телеканалам, передает "Интерфакс-Азербайджан".

"Армения - агрессорское государство. Еще раз хочу сказать и хочу предупредить их, что если они не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми. Они готовятся к новой войне. Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения. Мы все видим, все отслеживаем. Отслеживаем все их действия. Конечно, мы будем обороняться. Так же, как оборонялись в Товузе, будем обороняться во всех остальных направлениях. Товузские события стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому", - сказал он.

По словам Алиева, премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно осуществляется различные провокации на границе.

"Армения проводит незаконное заселение. Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это – преступление", - рассказал он.

Ранее "Страна" рассказывала об эскалации давно тлеющего конфликта в Нагорном Карабахе.

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