Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, который сейчас находится в немецкой клинике "Шарите".

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дождь".

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился", - говорится в сообщении.

Уточняется, что известный химик с 1995 года проживает в США. По словам Мирзаянова, после этого всю оставшуюся жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов.

Также он рассказал, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление "Новичком": у него были симптомы, которые упоминал сам Навальный в своем недавнем посте.

"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", - рассказал он.

Напомним, инцидент с Навальным случился еще 20 августа. Тогда ему стало плохо на борту самолета. Его в тяжелом состоянии поместили в больницу Омска, а через два дня его вывезли в Берлин и положили в клинику Charite.

Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции пришли к выводу, что Навального отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок". В понедельник, 14 сентября, стало известно, что политика полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он самостоятельно встал с кровати и пробует немного ходить.

Вчера, 19 сентября, политик опубликовал у себя на странице в Facebook пост, в котором рассказал о том, как идет процесс его выздоровления.