Уже начиная с 2021 года без электронного рецепта украинцы не смогут приобрести инсулины и наркотические вещества, а с 2022 без документа станет невозможно купить антибиотики.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"Упорядочивание рынка лекарственных средств и внедрение электронного рецепта является одной из серьезных составляющих реформы здравоохранения. Для нас очень необходимо для здоровья украинцев, чтобы мы избегали любых вещей, связанных с самолечением. Например, заболел человек, она сразу лезет в интернет, смотрит на каких-то форумах, каким образом ему лечиться, просто идет в аптеку и покупает лекарственные средства, которые очень часто должны отпускаться по рецептурными бланкам. Это все напрямую влияет на ваше здоровье", - сказал Степанов.

По его словам, когда люди бесконтрольно начинают принимать антибиотики, это приводит к резистентности человека к антибактериальной терапии. Таким образом, когда пациенту необходимо будет принимать антибиотик при том или ином заболевании, он не будет действенным.

"Мы разработали план перехода на электронный рецепт. Потому что электронный рецепт фиксируется в системе, мы четко сможем проследить за тем каким врачом это выписано, нужно ли было выписывать это, потом уже вопросы к качеству оказания медицинской помощи", - добавил министр.

Согласно плану Минздрава, электронный рецепт в Украине будет вводиться поэтапно:

В 2021 году будет введен электронный рецепт на наркотические средства, инсулины, а также иммуносупрессоры





В 2022 действие электронного рецепта распространится на все антибиотики





В 2023 году электронный рецепт будет необходим для приобретения остальных рецептурных лекарственных средств

Слова Степанова об электронном рецепте - с 5:58. Видео: Facebook/ Минздрав

Напомним, в прошлом году в Украине на всех упаковках рецептурных лекарственных средств плинировалось отображать специальную маркировку (так называемое 2D-кодирование), которая должна подтверждать аутентичность препаратов.

Ранее мы писали, что в Украине препарат "Плаквенил", который используют для лечения Covid-19, планировали внести в программу "Доступные лекарства", чтобы его можно было приобрести в аптеках по электронному рецепту.