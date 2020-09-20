В ближайшие пару дней в Украине ожидается заметное похолодание, но к концу недели ситуация будет постепенно меняться.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Внимание! По данным Укргидрометцентра, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, причиной похолодания в Украине стал атмосферный фронт, который пришел с северо-запада. Меньше всего холодный поток воздуха заденет Харьков, где воздух сохранится в районе 21 градуса тепла.

Также "Страна" приводила прогноз синоптиков из Укргидрометцентра, которые также утверждали, что тепло вернется в Украину уже в конце следующей недели. Однако ночные холода сохраняться.