Китайская компания ByteDance Ltd вместе с американскими фирмами Oracle Corp. и Walmart Inc. заключат сделку, которая позволит популярной соцсети TikTok продолжить работу в США. Соответствующее соглашение одобрил президент Дональд Трамп.

Об этом он заявил в воскресенье, 20 сентября, в ходе общения с журналистами перед предвыборном митингом в городе Роли (штат Северная Каролина).

"Я благословил эту сделку. Будет отлично, если они ее закроют, но если нет - тоже ничего. Концептуально я одобрил соглашение", - сказал президент США.

По его словам, в рамках сделки компании согласились внести 5 миллиардов долларов в фонд образования.

"Сделайте мне одолжение, не могли бы вы вложить 5 миллиардов долларов в фонд образования, чтобы мы могли рассказать людям о реальной истории нашей страны - о настоящей истории, а не фальшивой", - пересказал Трамп свой разговор с руководством компаний.

Он добавил, что благодаря сделке данные 100 миллионов американцев, которые уже пользуются TikTok, будут в безопасности.

В свою очередь в ByteDance пока не прокомментировали предлагаемую сделку, которая потребует дальнейшего одобрения китайского правительства. Условия соглашения также должен согласовать Комитет по иностранным инвестициям в США.

Согласно условиям соглашения, планируется создание новой компании под названием TikTok Global, в совете которой большинство директоров должны быть гражданами США. Также американцы получат должности исполнительного директора компании и эксперта по безопасности.

Также Oracle и Walmart приобретут значительный пакет акцией в этой компании, а китайская ByteDance примет меры безопасности в отношении данных пользователей из США. При этом данные TikTok будут храниться в Oracle, который сможет проверять его исходный код.

Примечательно, что Трамп публично высказался в поддержку сделки после того, как несколько дней назад Белый дом заявил, что с воскресенья, 20 сентября, запретит скачивать мобильное приложение TikTok из AppStore, Google Play Store и других площадок на территории США.

Теперь же Министерство торговли США заявляет, что перенесло крайний срок на неделю до 27 сентября в "свете недавних позитивных событий".

Видео: YouTube/ Donald J Trump

Напомним, 7 августа президент США Дональд Трамп подписал указ против китайского сервиса TikTok, которым владеет компания ByteDance. Он призван "ликвидировать угрозу национальной безопасности, которая исходит от китайского приложения для соцсетей".

Согласно решению Трампа, единственный вариант продолжения работы приложения на территории США заключается в продаже TikTok американским компаниям.

Ранее в компании ByteDance заявили, что подали иск против Белого дома в Окружной суд США из-за решения руководства страны запретить TikTok. Был ли позднее отозван этот иск пока неизвестно.