В воскресенье, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский обратился к "слугам народа" с призывом прекращать избегать ответственности, а также заготавливать себе оправдания.

Соответствующий пост он разместил у себя в Facebook.

Так, сперва Зеленский призвал показывать людям, что "мы готовы работать и бороться".

"Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах. Это, конечно, очень трудно. Потому что любое радикальное изменение правил игры – это, прежде всего, ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорное преодоление тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в крепкие кланы и региональные мафии", - говорится в сообщении.

В связи с этим Зеленский призвал "слуг народа" перестать избегать ответственности и заготавливать для себя оправдания.

"Берите и делайте. И отвечайте. Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме "24/7" и постоянно доказывать людям свою полезность", - говорится в тексте сообщения.

Текст Зе прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Другими словами Зеленский дает понять, что ему очень не нравится, что «слуги народа» в условиях не очень определённого будущего Зе-проекта и вполне определённых перспектив проигрыша на местных выборах, пытаются искать себе запасные аэродромы, договариваться на стороне, отстраиваться от "линии партии", саботировать предвыборный процесс и т.д.

Причём, судя по всему, эти проблемы действительно очень серьёзные, раз Зеленский о них заявил публично", - говорится в сообщении канала.

До этого мы рассказывали, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия придумал оригинальное оправдание, почему его партии выгодно проиграть на местных выборах. По его словам, в таком случае ответственность за весь негатив якобы будет ложиться на другие партии.