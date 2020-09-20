В аэропорту "Борисполь", где недавно застряли граждане Израиля, иранец предложил 3 тысячи долларов взятки пограничнику. Мужчина хотел, чтобы тот позволил ему попасть на территорию Украины. За это ему был запрещен въезд в страну на три года.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что гражданин Ирана вместе со своими двумя товарищами прибыл из Еревана в аэропорт "Борисполь". Пограничники, сославшись на ограничения на въезд в Украину для иностранцев, отказали ему в попадании на территорию страны. Однако пассажир попытался дать сотруднику Госпогранслужбы взятку в 3 тысячи долларов, чтобы он позволил ему беспрепятственно пересечь границу. По его словам, он едет в Украину, чтобы найти здесь работу.

"Пограничники от взятки отказались, вместо этого проинформировали компетентные органы. Сотрудниками ГО внутренней и собственной безопасности "Центр" Госпогранслужбы правонарушение задокументировано и направлено уведомления в Нацполицию по ч.1 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.

В результате инцидента иностранцу был запрещен въезд на территорию Украины на три года.

Напомним, недавно украинец, которому отказали во въезде в Латвию из-за закрытых внешних границ Евросоюза, попытался предложить местным пограничникам взятку. Теперь он вынужден провести два месяца в тюрьме.

Ранее мы писали о том, как СБУ задержала украинских пограничников, которые брали взятки за пересечение границы во время карантина.