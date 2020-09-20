Антилидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки в Украине стали Харьковская область, Киев и Тернопольская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в телеграм-канале "Коронавирус в регионах" в воскресенье, 20 сентября.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро, в Украине зафиксировано 175 678 случаев коронавирусной болезни, из которых 3 557 летальные. Выздоровели уже 77 512 пациентов.

Новые случаи коронавируса, которых за сутки подтвердилось 2 966, распределились между регионами Украины следующим образом:

Винницкая область - 5268 (+68)

Волынская область - 6856 (+73)

Днепропетровская область - 3982 (+104)

Донецкая область - 2430 (+59)

Житомирская область - 4988 (+57)

Закарпатская область - 9154 (+44)

Запорожская область - 2879 (50)

Ивано-Франковская область - 12382 (+170)

Кировоградская область - 985 (+12)

г. Киев - 19483 (+343)

Киевская область - 7744 (+133)

Львовская область - 18317 (+188)

Луганская область - 754 (19)

Николаевская область - 2469 (+95)

Одесская область - 11422 (+217)

Полтавская область - 1499 (+38)

Ровенская область - 11124 (+109)

Сумская область - 3023 (+107)

Тернопольская область - 11247 (+231)

Харьковская область - 14888 (+424)

Херсонская область - 813 (+23)

Хмельницкая область - 4631 (+150)

Черновицкая область - 13042 (125)

Черкасская область - 3035 (+52)

Черниговская область - 3263 (+75)

В Украине Covid-19 по состоянию на сегодня болеют 94 609 человек, у 2 167 из которых диагноз подтвердился за минувшие сутки.

Ранее мы писали о том, как с завтрашнего дня Украина будет поделена на карантинные зоны. В частности, в "оранжевой" останутся Киев и Харьков.

Напомним, общее число выявленных случаев коронавируса в мире подбирается к отметке в 31 миллион. От Covid-19 скончались уже почти миллион человек.