Харьковская область и Киев стали антилидерами по числу новых случаев Covid-19
Антилидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки в Украине стали Харьковская область, Киев и Тернопольская область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в телеграм-канале "Коронавирус в регионах" в воскресенье, 20 сентября.
Так, по состоянию на сегодняшнее утро, в Украине зафиксировано 175 678 случаев коронавирусной болезни, из которых 3 557 летальные. Выздоровели уже 77 512 пациентов.
Новые случаи коронавируса, которых за сутки подтвердилось 2 966, распределились между регионами Украины следующим образом:
- Винницкая область - 5268 (+68)
- Волынская область - 6856 (+73)
- Днепропетровская область - 3982 (+104)
- Донецкая область - 2430 (+59)
- Житомирская область - 4988 (+57)
- Закарпатская область - 9154 (+44)
- Запорожская область - 2879 (50)
- Ивано-Франковская область - 12382 (+170)
- Кировоградская область - 985 (+12)
- г. Киев - 19483 (+343)
- Киевская область - 7744 (+133)
- Львовская область - 18317 (+188)
- Луганская область - 754 (19)
- Николаевская область - 2469 (+95)
- Одесская область - 11422 (+217)
- Полтавская область - 1499 (+38)
- Ровенская область - 11124 (+109)
- Сумская область - 3023 (+107)
- Тернопольская область - 11247 (+231)
- Харьковская область - 14888 (+424)
- Херсонская область - 813 (+23)
- Хмельницкая область - 4631 (+150)
- Черновицкая область - 13042 (125)
- Черкасская область - 3035 (+52)
- Черниговская область - 3263 (+75)
В Украине Covid-19 по состоянию на сегодня болеют 94 609 человек, у 2 167 из которых диагноз подтвердился за минувшие сутки.
Ранее мы писали о том, как с завтрашнего дня Украина будет поделена на карантинные зоны. В частности, в "оранжевой" останутся Киев и Харьков.
Напомним, общее число выявленных случаев коронавируса в мире подбирается к отметке в 31 миллион. От Covid-19 скончались уже почти миллион человек.