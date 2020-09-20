Коронавирус в Киеве за сутки подтвердился у 343 человек. Фото: Страна

Антилидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки в Украине стали Харьковская область, Киев и Тернопольская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в телеграм-канале "Коронавирус в регионах" в воскресенье, 20 сентября.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро, в Украине зафиксировано 175 678 случаев коронавирусной болезни, из которых 3 557 летальные. Выздоровели уже 77 512 пациентов.

Новые случаи коронавируса, которых за сутки подтвердилось 2 966, распределились между регионами Украины следующим образом:

  • Винницкая область - 5268 (+68)
  • Волынская область - 6856 (+73)
  • Днепропетровская область - 3982 (+104)
  • Донецкая область - 2430 (+59)
  • Житомирская область - 4988 (+57)
  • Закарпатская область - 9154 (+44)
  • Запорожская область - 2879 (50)
  • Ивано-Франковская область - 12382 (+170)
  • Кировоградская область - 985 (+12)
  • г. Киев - 19483 (+343)
  • Киевская область - 7744 (+133)
  • Львовская область - 18317 (+188)
  • Луганская область - 754 (19)
  • Николаевская область - 2469 (+95)
  • Одесская область - 11422 (+217)
  • Полтавская область - 1499 (+38)
  • Ровенская область - 11124 (+109)
  • Сумская область - 3023 (+107)
  • Тернопольская область - 11247 (+231)
  • Харьковская область - 14888 (+424)
  • Херсонская область - 813 (+23)
  • Хмельницкая область - 4631 (+150)
  • Черновицкая область - 13042 (125)
  • Черкасская область - 3035 (+52)
  • Черниговская область - 3263 (+75)

В Украине Covid-19 по состоянию на сегодня болеют 94 609 человек, у 2 167 из которых диагноз подтвердился за минувшие сутки.

Харьковская область и Киев стали антилидерами по числу новых случаев Covid-19. Скриншот: Коронавирус в регионах

Ранее мы писали о том, как с завтрашнего дня Украина будет поделена на карантинные зоны. В частности, в "оранжевой" останутся Киев и Харьков.

Напомним, общее число выявленных случаев коронавируса в мире подбирается к отметке в 31 миллион. От Covid-19  скончались уже почти миллион человек.

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