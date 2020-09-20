Правоохранители в Умани задержали местного жителя, который накануне еврейского Нового года Рош ха-Шана призывал к межнациональной розни в отношении граждан еврейской национальности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Житель Умани на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещал деструктивные сообщения с призывами к расовой вражде и ненависти. Он публиковал дискриминационные статьи касательно еврейской национальности, где унижал честь и достоинство ее представителей, и призывал к уничтожению граждан этой нации", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, опубликованные материалы содержат призывы к геноциду, полному или частичному уничтожению этнической или расовой группы населения.

Во время обыска у мужчины обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника, на которой были доказательства противоправной деятельности. По данному факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

В Умани задержали мужчину, который призывал к уничтожению еврейского населения. Фото: ch.npu.gov.ua

Как сообщалось, в Умани среди хасидов находили и нелегалов, были задержания.

Также мы писали, что у некоторых хасидов, которые пытались попасть в Умань на празднования Рош-а-Шана, был обнаружен коронавирус.