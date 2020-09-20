Госдеп США возобновил санкции против Ирана, которые ранее вводились резолюциями Совбеза ООН и поставлены на паузу после подписания ядерной сделки с Исламской Республикой (СВПД) в 2015 году.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, информирует пресс-служба Госдепартамента.

Там отмечают, что санкции были восстановлены на основании процедуры быстрого отзыва, которая прописана в резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

"Мы вновь вводим санкции, чтобы оказать сильное финансовое давление на иранский режим, поскольку мы ищем новое дипломатическое решение. Мы будем работать вместе с нашими союзниками и партнерами над сдерживанием иранской агрессии. Мы продолжим защищать интересы иранского народа", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Так, 20 августа США сообщили главе Совета Безопасности о грубом невыполнение Ираном его обязательств по Иранской ядерной сделке. Это запустило 30-дневный процесс отмены приостановления санкций ООН, которые снова вступили в силу.

Представители ведомства утверждают, что "бездействие Совета Безопасности" позволило бы Ирану приобрести ядерное оружие, начиная уже с 18 октября.

"К счастью для мира, США предприняли ответственные шаги, чтобы этого не произошло", - говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, в январе этого года американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп свяжется с лидерами стран Евросоюза, которые участвуют в соглашении по иранской ядерной программе (СВПД), чтобы попросить их прекратить соблюдать эту сделку.

При этом на днях президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Совету Безопасности ООН созвать онлайн-саммит, посвященный ядерной программе Ирана. В ООН эту инициативу поддержали.