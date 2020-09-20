19 сентября в районе Песков Донецкой области сепаратисты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один боец был ранен.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, информирует пресс-служба штаба ООС.

"Так, факт нарушения режима прекращения огня был зафиксирован недалеко от населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций. Вследствие вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Еще один случай обстрела был зафиксирован возле Павлополя Донецкой области. Также в районе населенного пункта Водяное был замечен пролет беспилотника сепаратистов типа "МЕВИК-2", который пересек линию разграничения. Украинские военные сбили устройство средствами радиоэлектронной борьбы.

"Враг в очередной раз пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Но украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

Тем не менее, с начала суток 20 сентября по всей линии разграничения наблюдается тишина. Условия перемирия сегодня пока не нарушались.

Напомним, недавно Киев заподозрил сепаратистов в подготовке провокаций в районе поселка Шумы. Именно там, расположены позиции украинских военных, которые руководство сепаратистов грозилось обстрелять.

Ранее мы разбирали новый скандальный приказ Минобороны Украины. Согласно ему, ведомство обязывает штрафовать бойцов ВСУ, которые открывают ответный огонь по позициям противника без специального приказа.