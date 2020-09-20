За прошедшие сутки в Украине коронавирусная болезнь подтвердилась у 2 966 человек. Число пациентов с этим диагнозом, выявленных с начала эпидемии Covid-19 в стране, выросло до 175 678.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, гласит информация на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, по данным ведомства, всего в Украине зафиксировано 175 678 случаев коронавирусной болезни (+2 966 за сутки), из них 3 557 были летальными (+41), выздоровели уже 77 512 (+758) пациента с Covid-19.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали за минувшие сутки в Харьковской области (+424) и Киеве (+343)

Напомним, по состоянию на вчера, 19 сентября, суточный прирост пациентов с этим диагнозом составил 3 240 человек.

Ранее мы писали о том, как с завтрашнего дня Украина будет поделена на карантинные зоны. В частности, в "оранжевой" останутся Киев и Харьков.