В Японии от удушья, вызванного хроническими болезнями, скончался "длиннокот" (Longcat), который породил множество шуток в интернете за свою долгую жизнь. Питомец в свое время стал одним из первых мемов в интернете.

Об этом в Twitter сообщила хозяйка любимца.

"Нобико только что перешел Радужный мост. Он вдруг ощутил дыхательную недостаточность и пытался выжить 4 часа. Нобико постарался до конца. Это Элайко", - написала на своей странице его хозяйка.

Отмечается, что у Нобико два года назад диагностировали почечную недостаточность. Несмолько дней назад его госпитализировали в ветеринарную клинику, однако после четырех часов борьбы кот все же скончался.

Впервые Нобико обрел популярность в 2006 году, когда его фото на руках у хозяев в подвешенном состоянии вызвало восторг по поводу длины кота. В дальнейшем многие пользователи меняли фото, пририсовывая смешные ситуации и создавая понятие мема.

Напомним, в Британии скончался самый старый в мире кот, который пережил порог в 31 год. Кот породы мейн-кун по кличке Раббл жил на юго-западе графства Девон. Если переводить на человеческий возраст, то на момент смерти Рабблу было около 150 лет.

Как сообщала "Страна", в Великобритании скончался известный уличный кот Боб. После того как его подобрал лондонский музыкант Джеймс Боуэн, он стал героем (а также актером) популярной кинодрамы "Уличный кот по кличке Боб" и серии книг.