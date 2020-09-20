Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что для увольнения главы НАБУ Артема Сытника необходимо менять законодательство Украины. А менять состав Кабмина, по его мнению, сейчас нецелесообразно из-за риска срыва процесса составления государственного бюджета на 2021 финансовый год.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина".

"По состоянию на сегодня, согласно действующему законодательству, даже после решения КСУ не имеет механизмов отзыва с должности главы НАБУ. С другой стороны, мы понимаем, что когда принимался этот закон, многие эксперты говорили, что президент назначает на должность указом, который противоречит Конституции. Поэтому необходимо было либо вносить изменения в Конституцию, а это тяжелый и длительный процесс, или по-другому выписывать законы. Такое решение КС в большей степени можно было предвидеть. Поэтому сейчас надо будет менять законодательство, приводить его в соответствие с решением Конституционного Суда", - заявил Разумков.

По его словам, подобный законопроект уже зарегистрирован главой комитета антикоррупционной политики Анастасией Радиной. Также Разумков добавил, что пока что законодательство предусматривает единственный способ увольнения Сытника - добровольная отставка.

Кроме того, спикер парламента отметил, что вносить кадровые изменения в Кабинет министров, о чем накануне говорил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нецелесообразно из-за угрозы срыва процесса составления государственного бюджета Украины на финансовый 2021 год.

"По состоянию на сегодня предложений по изменению в правительстве в повестке дня Рады нет, — ни по конкретно взятым министрам, ни в отношении Кабинета министров в целом. Если мы говорим об общей замене Кабинета министров, я лично считаю, что это нецелесообразно делать во время бюджетного процесса. Если мы говорим про финансовый блок, также большой вопрос насколько это будет возможно с учетом того, что если там приходят новые люди, как они зайдут в этот процесс, они не скажут "мы на него не влияли, давайте перерабатывать все", и это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год. А сегодня этого, на мой взгляд, нельзя допустить", - заключил Разумков.

Напомним, спустя две с лишним недели после признания не соответствующим Основному закону назначения Артема Сытника главой Национального антикоррупционного бюро, Конституционный суд вынес решение по закону о НАБУ. "Страна" разобралась, что означает новое решение Конституционного суда по НАБУ.

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