Известная российская модель Наталья Водянова и французский бизнесмен Антуан Арно сыграли свадьбу.

Об этом сообщает Tatler.

Известно, что расписывалась пара в мэрии Парижа, а на церемонии присутствовал мэр города Анн Идальго.

Арно сделал возлюбленной предложение еще год назад, однако о планах пожениться фаната узнали лишь в феврале 2020 года. Неизвестно, почему пара так откладывала официальную часть, также не сообщается точная дата бракосочетания.

Как известно, Водянова состоит в отношениях с одним из самых богатых людей мира с 2011 года.

Напомним, украинская певица Анна Седокова после сделанного сенсационного признания о своем замужестве, показала новые фото со своей свадьбы.

Как сообщала "Страна", британская актриса Софи Тернер, которая сыграла роль Сансы Старк в сериале "Игра Престолов", родила от солиста группы Jonas Brothers Джо Джонаса дочь, которую пара решила назвать Вилла.