На 71-м году жизни в Москве от коронавируса скоропостижно скончался известный ведущий шоу "Русское лото" Михаил Борисов.

Об этом сообщают "Известия" и телеграм-канал Mash. Семья Борисова информацию опровергает.

По данным СМИ, артиста пришлось госпитализировать со съемочной площадки, ранее о диагнозе в его окружении никто не догадывался. Врачи подключили ведущего к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели его в медикаментозную кому, после чего состояние здоровья Борисова стабилизировалось.

После предварительного диагноза воспаление легких было принято решение перевезти его в другую клинику, однако переезд ведущий не пережил и скончался по дороге в карете скорой помощи.

В это же время сестра ведущего "Русского лото" опровергла информацию о смерти Борисова. "Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная", — сказала она изданию АГН.

Напомним, в Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 285 человек. Кроме того, в столице зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с Covid-19, от болезни скончались 11 человек.

Как сообщала "Страна", в Минздраве показали статистику смертности от коронавируса среди украинцев за последнюю неделю в разных регионах страны.