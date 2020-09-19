Стриптизер Сергей Глушко, известный под творческим псевдонимом Тарзан, выпустил гневное видеообращение после скандала с его изменой жене - певице Наташе Королевой.

Ролик размещен на его странице в Instagram.

Артист эротического жанра объяснил, что его признание в измене Королевой было превентивной мерой.

"На тот момент я обладал стопроцентной информацией, что Первый канал снял программу, где обнародовал снятое тайком видео без моего согласия, что с двумя аферистками подписан контракт на создание целого цикла программ. И вы в этом скоро сами убедитесь. Поэтому, как бы это нелепо ни выглядело со стороны, я решил, пусть лучше информация поступит от меня, а не со слов сомнительной парочки мошенниц и воровок. Друзья, отношения между мужчиной и женщиной - это частная жизнь людей. Эти отношения не должны выноситься на телеканалы и там обсуждаться. Не должны выкладываться в интернет скрытые съемки и чьи-то там расследования", - заявил Тарзан.

В частности, он раскритиковал организаторов телешоу и предложил им обсудить их "грязное белье". Артист напомнил, что вместе с Королевой призывали журналистов отказаться от обсуждения их личной ситуации, однако СМИ продолжают "обгладывать" их. Глушко назвал преступниками все вмешивающиеся в личную жизнь каналы и издания, а также призвал общество осудить их. После этого Тарзан перечислил статьи Уголовного кодекса, Конституции и другие законодательные акты, касающиеся личной жизни.

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Ранее "Страна" сообщала, что пока Наташа Королева отдыхала на курортах, воровки переспали с Тарзаном и обокрали его на миллионы.

Также мы рассказывали, что владелицу стриптиз-клуба в центре Киева посадили на 4 года после того, как прокурор там заплатил 10 тысяч за оральный секс.