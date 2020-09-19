Внесение Верховной Радой изменений в постановление о местных выборах в Украине, которое вызвало дискуссию на переговорах в Минске, поставит под сомнение легитимность выборов в целом в Украине.

Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков в интервью на телеканале "Украина-24".

"Постановление было принято Верховной Радой в соответствии с законом Украины, который говорит о том, что Верховная Рада Украины объявляет местные выборы не позднее, чем за 90 дней до той даты, когда они должны состояться. Если не ошибаюсь, мы это решение приняли за 93 дня до выборов. Сегодня вносить любые изменения в это постановление - это означает поставить по сомнение легитимность проведения выборов на всей территории государства, не в конкретной взятой области, а просто в государстве, потому что это будет противоречить другому законодательству", - пояснил Разумков.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что отказ Рады менять постановление о выборах может заблокировать Минский процесс.

Также мы писали, что Разумков выступил против переноса в Вену переговоров по Донбассу.