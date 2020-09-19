Актер Михаил Ефремов, которого признали виновным в смертельном ДТП в Москве, заинтересовался книгами о жизни в тюрьме.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Они навестили актера в СИЗО и узнали, что Ефремов заинтересовался литературой, в которой рассказывается о тюрьме.

"Он больше говорит про светское, про театр, про книги. Читал он произведения своих современников, друзей и тех, кого он просто знал. Либо же то, что как-то связано с тюрьмой — одна из книг была посвящена тюремной теме", — сказали представители комиссии.

Сейчас Ефремов находится в московском СИЗО в ожидании этапирования в колонию. В изоляторе он будет находиться до тех пор, пока не будет рассмотрена его апелляция.

Ранее Ефремов рассказал, с кем сидит в камере СИЗО и сколько писем получил от фанатов.

Также мы писали, что новый адвокат Ефремова в ходе апелляции хочет добиться условного срока для актера.