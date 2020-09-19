Основатель и композитор группы "Мираж" Андрей Литягин подаст в суд на организаторов концерта женского форума "За Беларусь" в поддержку Лукашенко, где без разрешения правообладателей была исполнена песня "Музыка нас связала"

Об этом сообщает TUT.by.

"Я не давал прав на исполнение своих песен, на переработку, ни на что-либо еще", - заявил Литягин, добавив, что в суд будет подавать, чтобы заблокировать незаконный контент.

Тем временем из РУВД начали отпускать задержанных во время женского марша девушек. Родственники и друзья ждут задержанных также и возле Первомайского РУВД.

Напомним, массовые задержания начались около 16:50. По данным правозащитников, в списке задержанных было более 300 имен.

Речь идет об этой композиции, которая использовалась на женском марше в Минске:

Ранее сообщалось, что в Минске на женском марше задержали и 73-летнюю Нину Багинскую.