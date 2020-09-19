В ФБР подтвердили проверку посылки для Дональда Трампа, в которой обнаружили чрезвычайно токсичное вещество рицин, от которого нет противоядия. Сейчас спецслужбы ищут отправителя конверта.

Об этом сообщает CNN.

"ФБР со своими партнерами из Секретной службы США и инспекции Почтовой службы изучают подозрительное письмо, полученное на почтовом объекте правительства США. В настоящее время нет сведений о наличии угрозы общественной безопасности", - указано в сообщении ФБР в Twitter.

Также служба безопасности напомнила, что вся получаемая Белым домом корреспонденция проверяется перед передачей президенту. ФБР и Секретная служба США уже занимаются отправителем письма. На данный момент известно, что оно было отправлено из Канады.

Рицин - белковый яд растительного происхождения, чрезвычайно опасен для людей, а его смертельная доза составляет примерно 0,3 мг. Он в шесть тысяч раз ядовитее цианистого калия. Известны попытки применять вещество в медицине, однако они провалились. Рицин получают из касторовых бобов путем обработки жмыха, остающегося после получения касторового масла. То есть, сделать его выдержку не составляет труда даже без специальных технологий. Противоядия от него нет.

В 2013 году ряд лиц пытались отправить президенту США Бараку Обаме и другим высокопоставленным лицам письма с рицином. Так, в мае этого же года мэру Нью-Йорка прислали письмо с угрозами, содержащее рицин. Позднее в Техасе были предъявлены обвинения актрисе Шэннон Ричардсон, подозреваемой в рассылке опасных писем.

Напомним, неизвестные отправили президенту США Дональду Трампу посылку с ядом рицином, она перехвачена правоохранительными органами.

Также ранее "Страна" писала о том, что двух российских дипломатов объявили в Чехии персонами нон-грата, теперь они обязаны покинуть страну. Это произошло из-за скандала, вспыхнувшего из-за угроз отравления чешских политиков рицином (высокотоксичный яд растительного происхождения). О решении выслать из страны российских дипломатов сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек.