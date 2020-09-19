Неизвестные отправили президенту США Дональду Трампу посылку с ядом рицином, она перехвачена правоохранительными органами.

Об этом сообщил телеканал CNN.

В посылке содержался яд рицин, который является сильнейшим растительным ядом. Наличие яда в посылке подтвердили два теста.

Телеканал уточняет, что посылка, которая проходила предварительную проверку за стенами Белого дома, была перехвачена сотрудниками правоохранительных органов.

СМИ отмечает, что расследованием инцидента зайдется ФБР и Секретная служба охраны президента. Журналисты не приводят официальные комментарии Белого дома по данному инциденту.

Ранее Трамп заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в США начнется уже через полгода.

Также мы писали, что по мнению Трампа, от Китая у США большем проблем, чем от России.