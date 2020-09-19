Завтра, 19 сентября, в Беларуси планируется новая протестная акция. Рекомендации для митингующих опубликовал Telegram-канал Nexta.

"Минск: 14:00, сбор в центре, как всегда. Центральная часть проспекта Независимости, Немига, Стела. Дальнейший маршрут мы объявим чуть позже. Остальные города: 14:00, сбор в центре ваших городов. Помните про сцепки, не паникуйте, готовьтесь быть мобильными и обходить кордоны. Не забудем, не простим!", - указано в сообщении.

Так, при подготовке к протесту авторы канала советуют распечатать фото и личные данные тех полицейских, которые были замечены за жестоким задержанием активистов, пытками задержанных и прочими нарушениями прав белорусов. Также рекомендуется одеться по погоде, поставить на телефон пароль и отменить прочие способы его разблокировки для усложнения проникновения правоохранителями.

Также авторы настаивают на сбор в центре городов большими группами, чтобы их было сложнее разделить или напасть или же приезжать на авто. Обязательным условием является наличие медицинской маски, ведь пандемию коронавируса никто не отменял, а также активистам советуют внимательно следить за головой колонны, чтобы провокаторы не смогли разделить протестующих или увести их в сторону полиции.

Напомним, сегодня Nexta опубликовал данные 1000 сотрудников МВД Беларуси. Авторы канала заявили, что данные из базы имеются у них благодаря "кибер-партизанам". Неделю назад админы предупреждали, что "если каратели не остановятся", то их личные данные утекут в сеть.

Как сообщала "Страна", сегодня ранее в Минске на женском марше правоохранители задержали 73-летнюю Нину Багинскую и еще 140 активисток.

Также "Страна" писала, что на протестах в Минске были задержаны более 400 человек.