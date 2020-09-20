США направили в Украину конвертоплан (гибрид вертолета и самолета) с военнослужащими для совместных военных учений.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Сила партнерства: военные ВВС США с 352-го крыла сил специальных операций, основанных на авиабазе Королевских воздушных сил Милденхолл (Англия), готовятся к началу тренировок вместе с войсками 8-го полка спецназа Украины во время учений "Fiction Urchin", которые начались 17 сентября под Винницей", - указано в сообщении.

Указывается, что триста пятьдесят второе крыло сил специальных операций США развернуто в Украине, чтобы продемонстрировать преданность Черноморскому региону, поддержать способность спецназа Украины и увеличить усилия по набору персонала с помощью различных видов взаимодействия с подразделениями спецназа Украины.

Напомним, у берегов Австралии потерпел крушение конвертоплан ВВС США. На его борту находились более 20 военных.

Как сообщала "Страна", американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) вошел в акваторию Черного моря.