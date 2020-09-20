В Украину прилетел гибрид вертолета и самолета, который стоит на вооружении НАТО. Фото
США направили в Украину конвертоплан (гибрид вертолета и самолета) с военнослужащими для совместных военных учений.
Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
"Сила партнерства: военные ВВС США с 352-го крыла сил специальных операций, основанных на авиабазе Королевских воздушных сил Милденхолл (Англия), готовятся к началу тренировок вместе с войсками 8-го полка спецназа Украины во время учений "Fiction Urchin", которые начались 17 сентября под Винницей", - указано в сообщении.
Указывается, что триста пятьдесят второе крыло сил специальных операций США развернуто в Украине, чтобы продемонстрировать преданность Черноморскому региону, поддержать способность спецназа Украины и увеличить усилия по набору персонала с помощью различных видов взаимодействия с подразделениями спецназа Украины.
Напомним, у берегов Австралии потерпел крушение конвертоплан ВВС США. На его борту находились более 20 военных.
Как сообщала "Страна", американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) вошел в акваторию Черного моря.