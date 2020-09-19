Хасиды отпраздновали Рош-а-Шана и поблагодарили президента Беларуси Александра Лукашенко, оскорбив при этом украинского президента Владимира Зеленского.

Видео, где евреи благодарят Лукашенко, опубликовано в телеграм-канале "Пул Первого".

"Лукашенко very good (очень хорошо - англ.). Лукашенко гуд-гуд-гуд. Спасибо, Лукашенко. А Зеленский...", - сказал на видео один из хасидов, пренебрежительно посмотрел на пол и пнул ногой воздух.

Ранее в еврейской общине сообщили, что хасиды встретили Рош а-Шана в Умани без происшествий.

Напомним, ранее власти Беларуси направили в Украину хасидов-паломников при наличии запрета на въезд иностранных граждан Кабмином на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

"Режим Лукашенко умышленно своими действиями способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников и их транзиту до границы с Украиной", - заявил заместитель главы МИД Евгений Енин. По его словам, в Беларуси намеренно оформляли хасидов на въезд в аэропорту Минска, несмотря на собственные карантинные ограничения.