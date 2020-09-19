По итогам анализа израильских стариков, ожидающих Пасхи, врачи сделали выводы, что надежда и ожидание могут отсрочить смерть.

Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на российского врача Александра Мясникова.

Так, смертность до Пасхи в разы ниже, чем после. Мясников объяснил это ощущением надежды, праздника и предвкушения, которые помогают продлить жизнь за счет гормонов радости и счастья. Подобные примеры встречаются и в Китае.

"То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь - ты, соответственно, и живешь", - заявил он. Также Мясников призвал не бояться хронических болезней, так как они являются "платой за долгожительство".

Напомним, ученые Хельсинского университета проанализировали исследования о здоровом образе жизни и назвали два основных правила для предотвращения хронических заболеваний и ранней смерти.

Как сообщала "Страна", в Абу-Даби сотрудники аэропорта случайно обнаружили старейшего жителя планеты. Работники аэропорта в ОАЭ, проверяя документы, обнаружили, что индийскому монаху Сами Шивананда 123 года. В его паспорте указано, что дата его рождения - 8 августа 1896 года. Вероятно, он является самым старым жителем планеты, но подавать заявку в Книгу рекордов Гиннеса он не стал. На 123 года мужчина, тем не менее, не выглядит. Говоря о секретах своего долгожительства, монах называет йогу, дисциплину и целибат. Когда Шивананда было 5 лет, он лишился родителей, его отдали на воспитание местному гуру.