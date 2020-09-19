Дональд Трамп заявил, что Россия выкрала у США разработки гиперзвуковой ракеты, о которой ранее рассказывал американский президент.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News.

"Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычная ракета. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость. Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее", - сказал Трамп во время выступления перед избирателями в Миннесоте.

Трамп утверждает, что чертежи оружия были украдены когда Штатами управлял прежний президент Барак Обама.

"И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда. У нас есть настолько передовое оружие, что глава (Китая - Ред.) Си, Путин и все остальные нам завидуют", - добавил он.

Отметим, что данное заявление Трампа появилось утром 19 сентября по европейскому времени. После этого по теме выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что к разработке гиперзвукового оружия Россию подтолкнул выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.

Путин также назвал имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард" - это бывший гендиректор НПО Машиностроения Герберт Ефремов. Президент РФ подписал указ о награждении его орденом Андрея Первозванного.

Путин заявил, что впервые в истории Россия имеет оружие, которое превосходит все мировые аналоги.

"На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих. Это касалось атомного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракет и межконтинентальной техники. И это всегда ставило страну в очень сложное и даже опасное положение - по сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем. И по факту это было явным опасным нарушением стратегического баланса. И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире!", - сказал Путин.