В Украине в воскресенье, 20 сентября, осадков не ожидается, воздух на большей части территории прогреется до 22°, а на Закарпатье и в южных регионах - до 23-25​°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в северо-восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °, на побережье морей 10-12 ° тепла, днем 17-22°, на Закарпатье и на юге страны 23-25​​°", - сообщили синоптики.

В Киеве и Киевской области также будет сухо и ясно, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в столице ночью 7-9°, днем ​​18-20°, по области ночью будет 4-9°, днем ​​17-22°.

В начале следующей недели, 21-22 сентября, синоптики осадков также не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, на побережье морей 10-15 ° тепла; днем 20-25°.

В Киеве и области в эти дни столбики термометров поднимутся ночью до 4-9° тепла, днем ​​до 20-25°.

Синоптики предупреждают, что 20-22 сентября в Украине, кроме Волынской, большинстве районов Закарпатской и Черниговской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Осадков не будет и 23 сентября, а 24 сентября днем ​​на крайнем западе местами пройдет небольшой дождь. Ночью градусники покажут 6-12 ° (23 сентября на Востоке 2-7 ° тепла), на побережье морей 10-16 °; днем будет 20-26 °.

В столице и области 23-24 сентября без осадков. Температура ночью 6-11 °, днем ​​20-25 °.

Ранее мы писали о том, когда в Украину придет "бабье лето".

Также мы рассказывали, что по мнению экологов, из-за глобального потепления в Украине больше не будет суровых снежных зим.