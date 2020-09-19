Ученые назвали девять самых важных положительных эффектов в организме человека, которые приносит обычный секс.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование сексолога из Силезского медицинского университета Беату Врубель.

Так, регулярный секс помогает организму бороться со стрессом, повышает уровень кортизола и положительно влияет на умение построения отношений с людьми.

Как утверждает исследование ученых Цюрихского университета, паре, в которой присутствуют такие физические контакты как улыбки, массаж, поглаживания, ласки, эротические разговоры и сам секс, отношения в среднем лучше.

Также благодаря сексу в организме повышается уровень ключевых антител, что укрепляет иммунитет, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, сжигает калории, улучшает качество сна, работу мозга и облегчает боль.

Также во время секса активно работают мышцы таза, что в будущем может предотвратить непроизвольные мочеиспускания и запоры.

Напомним, раньше считалось, что женщины в фертильной фазе менструального цикла (период, наиболее благоприятный для зачатия) по сравнению с лютеиновой фазой (промежуток времени между овуляцией и началом кровотечения) оценивают определенные поведенческие сигналы мужчин как более привлекательные для сексуальных отношений. Однако исследование сотрудников Института психологии Геттингенского университета поставило под сомнение эту гипотезу.

Как сообщала "Страна", Папа Римский Франциск заявил, что удовольствие от хорошей еды и от секса приходит от Бога и, таким образом, является "божественным".