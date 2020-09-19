Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией, включив в него 47 стран.

Об этом информирует министерство здравоохранения.

В список "красной" зоны эпидемического риска по коронавирсу входят США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина и другие (полный список приведен ниже).



В "зеленую" зону входят: Украина, Австрия, Хорватия, Румыния, Турция, Канада, Германия, Россия и другие.





Ранее "Страна" информировала, что Минфин установил доплаты таможенникам, работающим в пунктах пропусков во время эпидемии коронавируса.

Также мы публиковали статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 19 сентября.

Всего на это утро подтверждены 172 712 случаев заражения, из них 3 516 летальных, 76 754 пациента выздоровели. За время эпидемии было проведено 2 014 923 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровело 1 268 пациентов.