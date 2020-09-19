Nexta опубликовал данные 1000 сотрудников МВД Беларуси.

Авторы канала заявили, что данные из базы имеются у них благодаря "кибер-партизанам". Неделю назад админы предупреждали, что "если каратели не остановятся", то их личные данные утекут в сеть.

Кроме того, авторы обещали продолжить массовую публикацию данных в случае, если задержания протестующих продолжатся.

"Никто не останется анонимным. Даже под балаклавой", - такими словами закончила свой месседж, сопровождающий ссылку на базу Nexta.

В опубликованном документе Google-doc под названием "Менты" имеются ФИО и год рождения белорусских правоохранителей, их воинские звания и должности.

Напомним, сегодня ранее в Минске на женском марше правоохранители задержали 73-летнюю Нину Багинскую и еще 140 активисток.

Также мы писали, что на протестах в Минске были задержаны более 400 человек.