Правоохранители раскрыли убийство днепровского активиста с ДЦП Александра Карасева, который боролся за права людей с ограниченными возможностями. В полиции подтвердили, что парня убили ради телефона, который знакомые Карасева сдали в ломбард.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Вчера утром в Святошинском районе столицы найдено тело 31-летнего жителя Днепра с признаками насильственной смерти. Зрелище ужасное - многочисленные колото-резаные раны в области шеи и рук. Ко всему, тело погибшего не оставили в покое и животные. Первоначально установлено, что личные вещи потерпевшего отсутствуют. Работниками уголовного розыска г. Киева установлены личности двух подозреваемых 1989 и 1990 рождения, которые являются уроженцами Днепропетровской и Херсонской областей. При поддержке спецназовцев они были задержаны", - указано в сообщении.

Силовики отмечают, что подозреваемые, которые длительное время притворялись друзьями активиста в попытке подобраться к нему поближе, сразу во всем признались. Согласно первоначальному плану, Александру собирались подсыпать снотворного, усыпить и забрать личные вещи, однако в какой-то момент нападавшие решили нанести Александру колотые раны.

После задержания подозреваемых, в доме одного из них нашли пропавшие у Карасева вещи. Сейчас полиция продолжает следственные действия.

Напомним, выяснилась личность мужчины, которого 17 сентября двое злоумышленников зарезали в Киеве ради мобильного телефона стоимостью 15 тысяч гривен. Это уроженец Днепра, блогер и активист Александр Карасев, который боролся за права инвалидов. Сам он страдал ДЦП - детским церебральным параличом.

Как сообщала "Страна", в Днепре двое молодых людей ради эффектного видео избили и сбросили с моста в реку 48-летнего инвалида.