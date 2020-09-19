Если Верховная Рада откажется менять постановление о выборах на Донбассе, переговорный процесс в Минске может быть заблокирован.

Об этом в интервью "Стране" рассказал первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Дальнейшая возможность работать будет заблокирована (если Рада не проголосует - Ред.). Сегодня Россия и ОРДЛО открыто про это говорят. Они ждут пока мы говорим, что этот вопрос в работе. Но тогда вся ответственность будет на Верховной Раде", - сказал Кравчук.

По его словам, сейчас этот вопрос (внесения изменений в постановление о выборах на Донбассе) обсуждается не только в "коридорах", но и в Раде.

"Я обратился к парламенту с письмом, чтобы депутаты рассмотрели вопрос о соответствии постановления Верховной Рады Украины о проведении местных выборов Минским соглашениям от февраля 2015 года. Это же решение одобрено ООН, а Украина должна выполнять международные документы. По тому что изучал лично я, скажу что - да, в этом постановлении есть несоответствия. Как поступит Верховная Рада я не знаю, но есть поправка депутата от фракции "Слуга Народа" Александры Качуры, который также увидел необходимость внести в это постановление соответствующие коррективы. Сейчас этот вопрос находится на обсуждении и возможном решении", - рассказал Кравчук.

Напомним, несколько дней назад "Министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова заявила, что без отмены или внесения поправок в постановление об отмене местных выборов, а именно пункт 4, который касается части выборов и передачи границ в ОРДЛО, невозможен прогресс ни по одному направлению работы. Эту же позицию поддержали представители российской стороны.

Ранее вице-премьер Алексей Резников призвал Раду изменить постановление о местных выборах на Донбассе.

Также мы писали, как ЦИК заявила, что провести выборы на Донбассе в этом году уже невозможно.