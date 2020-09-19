Брацлавские хасиды без происшествий встретили Рош а-Шана в Умани.

Об этом сообщили в Объединённой еврейской общине Украины (ОЕОУ), передает УНИАН.

Отмечается, что в Умани на время Рош а-Шана находился специальный представитель ОЕОУ.

Брацлавские хасиды собирались в небольшом количестве в синагоге, которая расположена при могильном комплексе рабби Нахмана — цадика, могила которого является центром паломничества. В синагоге хасиды провели вечернюю молитву, после чего начались традиционные песни и танцы.

При этом, как отметил спецпредставитель ОЕОУ, улицы Умани в праздничную ночь были фактически пустыми: в зоне паломничества можно было встретить только поодинокие группы хасидов.

В то же время улицы патрулировало большое количество полицейских, отвечающих за правопорядок во время праздника.

К утру 19 сентября в еврейском районе Умани не случилось ни одного инцидента: праздничная ночь у брацлавских хасидов прошла спокойно.

В Умани работала хасидская "скорая помощь", еврейская больница, в которую за прошедшие сутки только 7 паломников обратились за помощью.

Кроме того, согласно данным пресс-службы МВД в области, правоохранители составили 7 административных протоколов в районе мест празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана.

Как сообщалось, в Умани среди хасидов находили и нелегалов, были задержания.

Также мы писали, что у некоторых хасидов, которые пытались попасть в Умань на празднования Рош-а-Шана, был обнаружен коронавирус.