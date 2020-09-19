В столичном парке "Владимирская горка" появился новый фонтан со скульптурой архангела Михаила. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На церемонии открытия присутствовали представители всех религиозных конфессий Киева, ветеран АТО с позывным "ирландец" Владимир Сергиевский, начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов, мэр столицы Виталий Кличко и врач-инфекционистка Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова.

"Я как врач ежедневно оказываю помощь, лечу и утешаю киевлян. Я убеждена, что вера - в себя, в людей, которым ты доверился - это очень важно. И поэтому чувствую свою ответственность. За каждого больного, за каждого, кто вылечился. И переживаю как личную трагедию, когда человека спасти не удается. Мы – медики, как бы ни было сложно, делаем все, чтобы уберечь и спасти здоровье и жизнь киевлян. Надеюсь, что Архистратиг Михаил и в дальнейшем будет оберегать Киев, его жителей. Защищать нас всех и вдохновлять на победы!" - заявила Гайнутдинова.

Указывается, что колокол, на котором стоит архангел, символизирует киевские холмы, храмы и красоту столицы, а сам Михаил отражает всех украинских защитников - границы и жизней.

Видео: YouTube / Виталий Кличко

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали центральную часть парка Партизанской славы. Там он открыл объект, попавший в Национальный реестр рекордов Украины как самый высокий световой пешеходный фонтан страны.

Как сообщала "Страна", Церемониальная резиденция президента Украины, которая с 1991 года размещается в Мариинском дворце в Киеве, могла стать доступной для экскурсий. С 4 сентября этого года дворец обещали открыть для посещений по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00.