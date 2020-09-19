Пограничники Сумской области задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол. Всемирно разыскиваемого преступника не могли поймать семь лет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находится в международном розыске. Во время проверки гражданина Молдовы, который направлялся в Украину, сработала международная база данных Интерпола. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию лица", - указано в сообщении.

Известно, что гражданин Молдовы находился в международном розыске с 2013 года за хулиганство с умышленным причинением вреда здоровью и подлежит экстрадиции на родину.

На данный момент 51-летний задержанный подвергается процессуальным действиям, его передали правоохранителям и планируют направить в Молдову.

Напомним, в Днепре полицейские задержали киллера из Болгарии, который под чужим именем скрывался в Украине от Интерпола с 2016 года.

Как сообщала "Страна", СБУ задержали в Киеве одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), находившегося в розыске по линии Интерпола.