В Киеве на Днепровской Набережной заметили необычную "маршрутку". Видео опубликовал портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"Новая "маршрутка" была замечена на Днепровской Набережной. Интересно, как это регламентируется в соответствии с ПДД?" - говорится в комментарии к видео.

На кадрах видно, как по траве возле дороги на улице Днепровской Набережной передвигается неизвестное транспортное средство на колесах от трактора, обустроенное пассажирскими сидениями.

Ранее "Страна" публиковала видео, как на Академгородке в Киеве неизвестный открыл огонь по маршрутке с пассажирами.

Еще мы писали, что Кабмин готовит революцию на рынке перевозчиков.

В частности, Минифраструктуры выставило на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает серьезные реформы этого рынка.