Власти Греции сообщают о первых жертвах редкого ураганоподобного шторма "Янос", который еще вчера оборвал электропередачи в некоторых населенных пунктах, затопил улицы больших городов и спровоцировал транспортный коллапс.

Об этом сообщает Euronews.

Так, больше всего по состоянию на 19 сентября пострадали города Закинф, Кефалония и Итака. Там, помимо классических последствий урагана, началось наводнение, что привело к подтоплению десятков частных домов. Также стихия унесла в море множество пришвартованных к берегу яхт греков.

На данный момент известно о двоих погибших и еще одном пропавшем без вести местном жителе. Железнодорожная компания заявила о приостановке поездов, связывающих северную и южную часть страны.

Напомним, запад Греции оказался в эпицентре редкого ураганоподобного шторма "Янос", который известен как феномен "средиземноморского урагана".

Как сообщала "Страна", американский штат Техас накрыл мощный ураган "Ханна", который стал первым ударом тропической стихии в этом году по США.